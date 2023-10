Juventus, che tegola: infortunio in nazionale, Allegri perde un titolarissimo per il Milan

Al termine della partita contro il Venezuela, terminata con un deludente 1-1, Danilo ha parlato ai microfoni di SporTV

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita contro il Venezuela, terminata con un deludente 1-1, Danilo ha parlato ai microfoni di SporTV facendo il punto sulle sue condizioni. Il bianconero è uscito al 42' per problemi muscolari:

"È una normale lesione muscolare. Siamo soggetti a queste cose con un calendario del genere che non è facile da gestire. Sorpattutto se si parla di qualificazioni sudamericane dove devi tenere in conto i lunghi viaggi, il fuso orario, l'adattamento al clima". Danilo ha inoltre fatto sapere che non sarà in campo nella prossima sfida contro l'Uruguay. È atteso infatti a Torino già nelle prossime ore e la sua presenza contro il Milan è a fortissimo rischio.