Juventus, Chiellini non rinnega Sarri: "Ne sono uscite di tutti i colori, ma è serio e merita rispetto!"

Giorgio Chiellini nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano ha parlato di Maurizio Sarri, allenatore esonerato un anno dopo il suo arrivo alla Juventus. "La speranza di tutti era di fare un altro tipo di campionato e di crescita ma sono certo e convinto che noi ce l'abbiamo messa tutta", ha detto Chiellini che però ha rilasciato parole di grande rispetto nei confronti dell'ex allenatore. "Sarri è una persona vera, ne sono uscite di tutti i colori in queste settimane ma da parte mia c'è grande rispetto nei suoi confronti. E non aggiungo altro, anche perché in questo momento luinon può parlare. Posso solo dire che ho grande rispetto nei suoi confronti".