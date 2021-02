Juventus, Chiellini: "Periodo positivo, il ko di Napoli non ci scalfisce"

Giorgio Chiellini parla alla vigilia di Porto-Juventus, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del difensore della Juve:

Come arrivate a questa partita dopo quanto successo a Napoli?

"Arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato non ci scalfisce, serve equilibrio e vanno distinte le due competizioni. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani".