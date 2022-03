Juventus, Chiellini può smettere a fine stagione: Futuro in America come Insigne?

La dirigenza ha cominciato un processo di ringiovanimento della rosa che vuole portare avanti il prossimo mercato estivo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le prossime 9 partite (che possono diventare 10 in caso di finale di Coppa Italia) rischiano davvero di essere le ultime in maglia bianconera per Giorgio Chiellini. Il difensore si è dato appuntamento con la Juventus a fine stagione per decidere il da farsi: club potrebbe esercitare l’opzione di rinnovo, ma in questo momento non sembra intenzionata a farlo. La dirigenza ha cominciato un processo di ringiovanimento della rosa che vuole portare avanti il prossimo mercato estivo. Dunque Chillini potrebbe anche salutare a giugno. A quel punto potrebbe smettere, oppure continuare ancora, però altrove. Né in Italia né in Europa, eventualmente negli Stati Uniti, non per l’ossessione del pallone o per una mera questione di soldi, ma per chiudere la carriera con un’esperienza, anche di vita, all’estero con tutta la famiglia. L’altra ipotesi è chiudere con il calcio giocato per iniziare un percorso da dirigente, mettendo a frutto la laurea in Economia: se la Juve chiama, lui è pronto a dire sì.