Juventus-Chiesa, Commisso concede formula super-favorevole: prestito biennale e riscatto

Il sì di Federico Chiesa alla Juventus arriverà proprio nell'ultimo giorno di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega tutta la situazione relativa alla trattativa tra Fiorentina e club bianconero. Chiesa va alla Juve in prestito biennale con pagamento immediato di 2 milioni per il 2020-21 e altri 8 milioni per il 2021-22. Nel 2022 la Juve avrà il diritto di riscattarlo con altri 40 milioni a cui vanno aggiunti bonus (facili) per ulteriori 10 milioni di euro. La cessione diventerà obbligatoria nel momento in cui si verificherà solo una di queste tre condizioni. Prima: che la Juve arrivi tra le prime quattro in Serie A. Seconda: che Chiesa giochi il 60% delle gare stagionali (con presenze di almeno 30’). Terza: che Federico nel biennio segni 10 reti e faccia 10 assist.