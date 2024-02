Juventus, Chiesa sente ancora dolore e resta in dubbio per Napoli: il punto

L'allenamento mattutino è terminato pochi minuti fa, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha svolto un lavoro specifico per reparti

In mezzo alla bufera Paul Pogba, col centrocampista che nelle scorse ore è stato squalificato per 4 anni dal Tribunale Nazionale Antidoping, la Juventus questa mattina si è allenata alla Continassa in preparazione della sfida domenica sera contro il Napoli di Calzona al Maradona, incrocio importante in questa ultima parte di campionato.

L'allenamento mattutino è terminato pochi minuti fa, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha svolto un lavoro specifico per reparti: difensori e centrocampisti hanno provato movimenti e schemi di costruzione della manovra dal basso, mentre gli attaccanti si sono concentrati esclusivamente su conclusioni a rete e finalizzazione.

Dopo il colpo subito ieri da parte di Alex Sandro nell'allenamento aperto al pubblico e ai media, Federico Chiesa quest'oggi sente ancora dolore alla caviglia (la stessa infortunata precedentemente) e quindi non si è allenato col resto del gruppo: per lui solo lavoro personalizzato con le terapie del caso insieme allo staff bianconero. Nella giornata di domani, quando per la squadra è previsto un altro allenamento mattutino, saranno meglio rivalutate le sue condizioni per capire la sua disponibilità o meno per la gara di domenica. Lavoro ancora a parte anche per capitan Danilo, alle prese col percorso di rientro dal suo infortunio.