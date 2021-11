Juventus, clamoroso Agnelli sulla stagione di Sarri: "E' stato un anno di m***a"

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha usato parole forti nel giorno dell'arrivo di Pirlo. Le abbiamo conosciute grazie alla serie firmata Amazon Prime Video sulla Juve dal titolo “All or nothing”. Parole rivolte soprattutto a Sarri dette nel discorso allo spogliatoio all’inizio della stagione 2020-2021 con Pirlo in panchina. Si inaugurava un nuovo corso: “Sono 10 anni che sono presidente della Juve. Se guardo l’anno scorso, al di là dei risultati sportivi, ve lo dico dal cuore, è stato un anno di merda. Qualcuno anche qui dentro non ha dato tutto quello che doveva".