Juventus, CR7 e i calci di punizione: è il secondo peggiore della storia della Serie A

Nella sua carriera ha vinto tutto e ha infranto ogni record, ma c'è un fondamentale che, almeno da quando indossa la maglia delle Juventus, perseguita Cristiano Ronaldo: i calci di punizione. In carriera il cinque volte Pallone d'Oro ha segnato molto da fermo, ma da quando è arrivato a Torino, nell’estate del 2018, non è ancora riuscito a segnare su punizione e questo nonostante i molti tentativi. Stando alla statistica pubblicata da AS, CR7 ha calciato 24 punizioni da quando è bianconero senza mai andare a segno: 15 volte ha colpito la barriera, altre 2 non ha centrato la porta e nelle restati 7 il suo tiro è stato parato dal portiere. Considerando soltanto la Serie A, Ronaldo ha tirato 18 punizioni senza mai trovare il gol, una statistica che fa del fenomeno portoghese il secondo peggior tiratore di sempre nella storia del torneo. Peggio di lui solo Camillo Ciano, che nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone, ha fallito 21 tentativi. Lo riporta Sportmediaset.