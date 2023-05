Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pogba titolare dopo più di un anno

Alle 20:45 Juventus e Cremonese chiudono le partite domenicali con la partita dell'Allianz Stadium.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20:45 Juventus e Cremonese chiudono le partite domenicali con la partita dell'Allianz Stadium. La notizia delle ultime ore è stata confermata dalle formazioni ufficiali: Allegri sceglie Pogba titolare, il francese torna dal 1' a distanza di 390 giorni dall'ultima volta, agirà alle spalle dell'unica punta Vlahovic. Chiesa e Cuadrado a tutta fascia, Paredes in regia. Ballardini opta per una difesa robusta, con quattro difensori centrali, e un attacco rapido per provare a bucare in ripartenza. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. All. Allegri.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Meite, Benassi; Quagliata, Galdames, Okereke; Afena-Gyan. All. Ballardini.