Juventus-Crotone, 2-0 all'intervallo: in gol il solito Ronaldo

Si è chiuso sul 2-0 il primo tempo del Monday Night del 23esimo turno di Serie A tra Juventus e Crotone. Bianconeri imprecisi in fase di costruzione nei primi 45 minuti di gioco, poche anche le occasioni create. Il Crotone si è difeso bene e ha sofferto relativamente poco. Al 38’ è Ronaldo a sbloccare il tabellino e a portare i bianconeri in vantaggio. Alex Sandro, dopo un'azione manovrata, pesca il portoghese in area: il numero 7 si inserisce coi tempi giusti e non sbaglia. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio. Accelerazione da parte di Ramsey che da dentro l'area di rigore serve ancora il portoghese: piatto aperto e Cordaz nuovamente battuto. 2-0 per la Juve, squadre ora negli spogliatoi.