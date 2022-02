Juventus da zero tituli? Allegri: "Intanto siamo in corsa su tutti i fronti..."

Stagione da zero tituli per la Juventus di Massimiliano Allegri? In conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l’Empoli, il tecnico risponde

Stagione da zero tituli per la Juventus di Massimiliano Allegri? In conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l’Empoli, il tecnico bianconero risponde così: “Lo vediamo alla fine, intanto siamo a lottare su tutti i fronti e non è poco. Quando a marzo la squadra arriva a giocare per gli obiettivi che sono uno dei primi quattro posti… Anzi, il primo è impossibile. Poi la Coppa Italia e la Champions con la partita da ritorno da giocarsi non semplice… Per ora la stagione sta viaggiando bene, vedremo quanti titoli riusciremo a portare a casa. Non è semplice vincere tutti gli anni, l’importante è crescere: stiamo facendo partite migliori e bisogna ancora migliorare in certe situazioni, nella gestione come la chiamo io, anche se poi qualcuno non capisce l’italiano”.