Juventus, dalla Spagna: "Pogba rifiuta il Real, vuole tornare a Torino e chiama Sarri"

Paul Pogba farà di tutto per lasciare il Manchester United questa estate. Il centrocampista francese ha già detto chiaramente che non vuole continuare a giocare in Inghilterra e secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS preferisce la Juventus al Real Madrid. La scorsa settimana infatti il giocatore avrebbe chiamato Maurizio Sarri per assicurargli che lui vuole far parte a tutti i costi del nuovo progetto bianconero tanto che è disposto a dire no ai blancos pur di tornare a Torino. Scelta che aveva già riferito alla Juventus alla festa di addio di Barzagli, alla quale Pogba partecipò a sorpresa lo scorso maggio.