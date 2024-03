Juventus, Danilo minimizza il -15 dall'Inter: "L'obiettivo è la Champions League"

La partecipazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie l'obiettivo primario della Signora. Ne ha parlato in mixed al termine del match il difensore

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio che lascia molto amaro in bocca in casa Juventus. Nella sfida di ieri sera all'Allianz Stadium, i bianconeri padroni di casa non sono andati oltre il 2-2 contro l'Atalanta. A segno per la squadra di Massimiliano Allegri Cambiaso e Milik ma la Dea, con la doppietta di Koopmeiners, è tornata a casa con un punto prezioso nella lotta per la qualificazione in Champions League. Ed è la partecipazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie l'obiettivo primario della Signora. Ne ha parlato in zona mista al termine del match il difensore brasiliano Danilo. Queste le sue parole:

"L'obiettivo è la Champions, è stato individuato dal primo giorno - riportano i colleghi di Bianconeranews.it -. È chiaro che in un determinato momento siamo stati vicinissimi all’Inter e quello ci ha fatto sognare di più. In questo momento, concretamente, l’obiettivo che abbiamo è giocare la Champions l’anno prossimo che sarà molto importante per la Juve.

La squadra? La squadra ha carattere, lavora. Siamo stati alti, aggressivi, come dobbiamo essere. Poi il risultato è stato quel che è stato e ci fa male. L’atteggiamento secondo me che abbiamo avuto dopo essere stati sotto di un gol è stato giusto, quello che deve essere sempre".