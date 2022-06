Juventus, Di Maria non ha ancora risposto. Vanno avanti i contatti per Berardi e Zaniolo

La Juventus continua ad aspettare una risposta da Angel Di Maria. Dopo aver riformulato la sua proposta, un contratto annuale da 7 milioni di euro netti, il club bianconero aspetta adesso una risposta dal Fideo. Anche ieri, scrive 'Tuttosport', da questo punto di vista non ci sono stati sviluppi: Di Maria probabilmente aspetta sviluppi dal Barcellona dopo il colloquio con Xavi ma, per il momento, il club catalano non ha mosso passi ufficiali.

La Juve comunque non aspetterà molto. E per questo, valuta anche soluzioni alternative: Domenico Berardi, che piace anche alla Roma, può lasciare il Sassuolo dinanzi a un'offerta superiore ai 30 milioni di euro e Nicolò Zaniolo della Roma non è mai passato di moda, anche se in questo caso la cifra per acquistare il suo cartellino è ancora più alta.