Juventus, Di Maria segna e dà spettacolo ma poi si fa male: attesa per gli esami

Ottimo esordio in Serie A per Angel Di Maria, che ha fatto un gol e un assist contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottimo esordio in Serie A per Angel Di Maria, che ha fatto un gol e un assist contro il Sassuolo. Al 66′ del match contro i neroverdi, però, l’argentino si è fermato chiedendo il cambio e lasciando il campo a causa di un fastidio muscolare: l’ex PSG si è toccato l’adduttore e ora si attendono gli esami del caso sperando non ci sia una lesione.