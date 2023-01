Juventus, Di Maria sui social dopo il tracollo di Napoli: "La battaglia è iniziata"

"The fight is on". "La battaglia è iniziata". Così commenta Angel Di Maria su Instagram.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "The fight is on". "La battaglia è iniziata". Così commenta Angel Di Maria su Instagram. Il Fideo è andato a segno per la Juventus nel match perso malamente ieri sera sul campo del Napoli. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono stati battuti dai partenopei di Luciano Spalletti per 5-1 e vedono complicarsi la corsa al titolo.