Juventus, due tegole a centrocampo in vista di Napoli: lussazioni per Rabiot e McKennie

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE 2-0 LO SPEZIA: AZZURRINI IN PIENA ZONA PLAYOFF Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A CLASSIFICA - L'ATALANTA RESTA QUINTA: NAPOLI DI NUOVO A -9 Quinto posto invece per la squadra di Gian Piero Gasperini che resta a due punti di distanza dal Bologna e con un vantaggio di 9 punti sui campioni d'Italia.