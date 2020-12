Juventus, Dybala avvisa il Napoli: "Il prossimo obiettivo è la vincere la Supercoppa"

"L'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocare della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al di là di quelli in campo". Parla così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in una lunga intervista a Junior Reporter. "I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa".