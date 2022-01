Juventus, Dybala in gruppo. Pellegrini e Kaio Jorge influenzati: il report del club

La Juventus prepara, alla Continassa, la sfida del 6 gennaio contro il Napoli all’Allianz Stadium. "Oggi, per la squadra, doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase difensiva per poi concludere la seduta con una partitella, al pomeriggio focus sulla forza. Paulo Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale. Domani l’appuntamento allo Juventus Training Center è fissato per il mattino". Questo il comunicato del club bianconero diramato oggi.