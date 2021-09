Juventus, Dybala va ko con la Sampdoria e lascia il campo in lacrime

Dalla gioia allo sconforto. Problema per Paulo Dybala durante Juventus-Sampdoria: l'attaccante argentino - autore del gol del vantaggio bianconero al 10'- è infatti costretto ad uscire al 21' per un infortunio muscolare (da definire l'entità): al posto di Dybala - uscito dal campo in lacrime - entra Kulusevski.