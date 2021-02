Juventus, Dybala verso il rientro: si punta ad averlo contro il Napoli

Paulo Dybala, fermo da quasi un mese per infortunio, dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo a partire da settimana prossima. Lo staff medico della Juventus sta stilando un piano di rientro per l’argentino per farlo tornare al top della forma nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. L'intenzione è rientrare a disposizione per il match contro il Napoli, magari per uno spezzone di partita.