Juventus, è caso Ronaldo per il ritorno in Italia. Agnelli: "Chiedete al Ministero, io non do autorizzazioni"

Il caso Cristiano Ronaldo e le parole del Ministro Spadafora che ha spiegato 'Cristiano Ronaldo, andando e tornando dal Portogallo, ha violato il protocollo?. "Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria'. "Chiamate il Ministero e fatevi spiegare cosa ha violato, io applico il Protocollo Federale per la Juventus. Io di mestiere faccio il dirigente sportivo. Se chiedete perché ha violato una legge dello Stato, dovete chiederlo al Ministro. Io non posso dare autorizzazioni sanitarie, dovete chiedere ad altri".