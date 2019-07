Juventus, è fatta per De Ligt dall'Ajax: domani le visite mediche

Matthijs De Ligt è ormai da considerare un nuovo giocatore della Juventus. Come riportato daGazzetta.it, infatti, il club bianconero ha trovato in questi minuti l'accordo economico con l'Ajax, attuale club di De Ligt, al termine di una trattativa fiume proseguita la scorsa notte, e che ha avuto in Mino Raiola, agente del difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, uno dei protagonisti principali. De Ligt, che dovrebbe essere costato alla Juve sui 70 milioni di euro, dovrebbe sbarcare a Torino oggi, o al massimo domani mattina, e sostenere, sempre nella giornata di domani, le visite mediche con i campioni d'Italia.