Juventus, è fatta per Pogba: ha già svolto prima parte di visite mediche

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero più dubbi intorno al ritorno alla Juventus di Paul Pogba

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero più dubbi intorno al ritorno alla Juventus di Paul Pogba, attualmente in USA per le vacanze. L'annuncio slitterà a luglio per questioni di bilancio, ma la trattativa è ormai nelle sue fasi finali. Il centrocampista, per anticipare i tempi, avrebbe anche già effettuato una prima approfondita parte di visite mediche proprio negli States, poi le concluderà una volta arrivato a Torino.