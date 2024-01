Juventus, ecco il rinforzo in difesa: le cifre dell'affare con il Lille

TuttoNapoli.net

Tutto impostato, ancora qualche giorno e Tiago Djaló (23 anni) diventerà a tutti gli effetti e in via ufficiale un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese classe 1999, arrivato negli ultimi mesi del suo contratto con il Lille (scade il 30 giugno del 2024) lascia la Francia per l'Italia, ma non per l'Inter come inizialmente si pensava: la Juventus si è inserita ed ha anticipato i nerazzurri, i quali puntavano a chiudere la trattativa per l'estate prossima e non già a gennaio.

Il nuovo uomo mercato bianconero Giuntoli ha fiutato l'occasione e si è buttato di testa sul calciatore, riuscendo a mettere insieme i tasselli del puzzle e a rendere realtà il suo acquisto già adesso. Sky Sport fornisce contorni economici e di date per l'approdo di Djalo nel mondo Juventus: il difensore è atteso a Torino per l'inizio della prossima settimana, martedì dovrebbe fare il suo arrivo nel capoluogo piemontese per sottoporsi invece alle visite mediche di rito nella giornata seguente.

Ed ecco anche le cifre dell'operazione Djalo: al Lille la Vecchia Signora versa 3,5 milioni di euro più bonus, per un massimo di altrettanti 3,5. Alla compagine francese è stata riservata anche una percentuale sulla futura rivendita, del 10%.