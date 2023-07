Juventus, Elkann esalta Giuntoli: "E' il colpo di mercato più importante"

Elkann punta molto sull'ex ds del Napoli: "Giuntoli porterà alla Juventus un modo di lavorare che valorizza i giovani talenti".

In una lunga intervista rilasciata a La Stampa in occasione del centenario dell'acquisto della Juventus da parte della famiglia Agnelli, John Elkann ha parlato del mercato estivo bianconero: "Il colpo più importante lo abbiamo già fatto. È l’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo. È l’esempio più evidente di adattamento e innovazione, in perfetta continuità con la nostra storia".

Elkann punta molto sull'ex ds del Napoli: "Giuntoli porterà alla Juventus un modo di lavorare che valorizza i giovani talenti e costruisce i campioni. Ovunque è stato, ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. E ora avrà a disposizione i tanti giovani e forti talenti che abbiamo".