Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: McKennie in attacco con Chiesa e Dybala

La prima senza Cristiano Ronaldo, la prima dell'Allegri-bis allo Stadium. La Juventus torna a casa nella seconda giornata di campionato, dopo aver salutato il portoghese e con l'obiettivo di riscattare i due punti persi in malo modo a Udine. Di fronte, l'Empoli, reduce della sconfitta casalinga con la Lazio all'esordio stagionale e alle prese con un avvio di campionato in salita. Calcio d'inizio alle 20,45.

Massimiliano Allegri sceglie Weston McKennie per l'attacco. Lo statunitense completerà il tridente offensivo con Chiesa e Dybala, mentre a centrocampo è rimandato l'esordio dal 1' per Locatelli: in cabina di regia c'è Danilo, affiancato da Bentancur e Rabiot.

Aurelio Andreazzoli ripropone quasi in toto la formazione vista al Castellani. Dentro Luperto in difesa, preferito a Romagnoli, in attacco confermata la coppia Cutrone-Mancuso.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Locatelli; Chiesa, Dybala, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.