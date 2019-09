Juventus, Emre Can attende gennaio: esclusione Champions porterà all'addio

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul momento su tutti i calciatori fin qui poco utilizzati da Maurizio Sarri. Tra questi, c'è il tedesco ex Liverpool Emre Can, addirittura escluso dalla lista Champions League. Il calciatore classe '94 spera di trovare un po' di spazio almeno in Serie A, ma già pensa alla finestra di calciomercato di gennaio, quando molto probabilmente cambierà squadra.