Juventus, escluse lesioni per Danilo. Ma il brasiliano è in forte dubbio per Napoli

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Danilo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Danilo. Il difensore brasiliano, capitano dei bianconeri, è uscito dolorante dalla gara poi finita 2-2 in casa dell'Hellas Verona.

Il bollettino del club. "In seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara Hellas Verona-Juventus, Danilo è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".

Temi di recupero di 10-15 giorni. Secondo quanto raccolto, Danilo dovrebbe rimanere ai box per circa due settimane: difficile il recupero per la trasferta di Napoli del 3 marzo, più realistico immaginare il capitano in campo per Juventus-Atalanta del 10 marzo.