Juventus, esplodono i costi: con De Ligt ed i parametri zero ingaggi a quota 300mln, il doppio del Napoli

Si può chiamare effetto Ronaldo, ma non è l'unico. Perché nel primo anno dopo l'acquisto del portoghese, i costi vivi sono esplosi per la Juventus. Gli stipendi sono cresciuti verso l'alto in maniera esponenziale. Tra rinnovi, nuovi arrivi e ritorni, graditi o meno, la Juventus è intorno ai 300 milioni di euro, senza considerare i bonus per gli obiettivi. Rabiot e Ramsey alzano ulteriormente l'asticella, perché entrambi sono arrivati con stipendi intorno ai 14 milioni di euro lordi, metà netti. Luca Pellegrini è arrivato per andarsene, ma percepisce oltre i due milioni, più o meno lo stesso ingaggio che aveva il partente Spinazzola, finito alla Roma con aumento. Non è ancora confermato l'arrivo di Gianluigi Buffon, ma è un segreto di Pulcinella. Circa 4 milioni di euro netti per l'ultima stagione in Serie A, prima di un futuro dietro la scrivania. Chi è lontano dall'extra campo è Matthijs De Ligt, che impatterà per 24 milioni dopo il suo arrivo, che dovrebbe esserci nel weekend.

CHI HA RINNOVATO - Nell'ultimo anno Bentancur è passato da 900 mila a 2,5 milioni, Kean arriverà intorno ai 4, Alex Sandro ha prolungato fino al 2023 per 5 a stagione. Rugani è cresciuto fino ai 2,5 annui. L'unico sotto il milione è Pinsoglio, terzo portiere, che vede un assegno annuale da 300 mila euro. Infine c'è Higuain che, con i suoi 16, impatta drasticamente: non è una novità che sia in vendita.

LE CIFRE AL LORDO

Ronaldo 60

Dybala 14

Pjanic 14

Douglas Costa 12

Bonucci 11

Alex Sandro 10

Emre Can 10

Matuidi 8

Khedira 8

Mandzukic 8

Chiellini 8

Cuadrado 8

Bernardeschi 8

Szczesny 8

Kean 8 (rinnovo)

Cancelo 6

Bentancur 5

Rugani 5

Perin 4,6

De Sciglio 4

Pinsoglio 0,6

I NUOVI

Higuain 16

Rabiot 14

Ramsey 14

Pellegrini 2,4

I PROSSIMI

De Ligt 24

Buffon 8

TOTALE - 298,6 milioni di euro.