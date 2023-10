Juventus, Fagioli può patteggiare: ecco quanto rischia di stare fuori

Nella giornata di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, è andato in scena un incontro fra i legali di Nicolò Fagioli e la Procura federale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, è andato in scena un incontro fra i legali di Nicolò Fagioli e la Procura federale. E la "trattativa" per il patteggiamento, per il quotidiano, è vicinissima alla conclusione.

Il centrocampista della Juventus da tempo ha intrapreso la strada della collaborazione, autodenunciandosi, parlando con la Procura e inserendo nel suo percorso un percorso terapeutico e la disponibilità ad aderire ad iniziative contro la ludopatia. La possibile squalifica di 3 anni, da Codice di giustizia sportivo, è stata quindi subito abbattuta della metà, ma vista la collaborazione si andrà incontro ad un ulteriore sconto.

La Procura, per entrare nel dettaglio, sta spingendo per chiudere il tutto con una squalifica di un anno, mentre gli avvocati del calciatore juventino sono a lavoro e puntano ad una squalifica di 7-8 mesi complessivi. Il che significherebbe stagione finita, ma anche una carriera salvata dopo i tanti dubbi dei giorni scorsi.