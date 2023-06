Juventus, Fagioli rimugina: "Dispiace per quell'errore contro il Napoli..."

Nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ha parlato anche del suo errore

Nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ha parlato anche del suo errore nella sfida contro il Sassuolo: "È successo tutto in una settimana: dalla domenica di Sassuolo alla domenica di Napoli. Con il Sassuolo è stato un errore tecnico, e magari anche un po’ di attenzione. Mi è dispiaciuto molto per la squadra perché era un momento difficile e una partita importante da vincere per la classifica, purtroppo abbiamo perso per colpa di un mio errore. La settimana dopo, con il Napoli, sono entrato e stavamo giocando bene ma all’ultimo minuto abbiamo preso un gol dove non ho fatto una copertura. Mi è dispiaciuto anche lì".

Le lacrime nella partita con il Sassuolo?

"Mi sono sfogato. È stato un momento importante perché capisci veramente che è un errore che possono fare tutti. Abbiamo perso una partita, ma per imparare devi sbagliare".