Juventus, Felipe Anderson in arrivo a parametro zero: cifre e dettagli

Felipe Anderson non rinnoverà il suo contratto con la Lazio in scadenza il prossimo 30 giugno. Il brasiliano è un passo dall'approdo alla Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Felipe Anderson non rinnoverà il suo contratto con la Lazio in scadenza il prossimo 30 giugno. Il brasiliano è un passo dall'approdo alla Juventus: operazione a parametro zero, mancano da limare solo gli ultimi dettagli con le due parti che hanno già inviato i documenti.

L'esterno biancoceleste firmerà in maglia bianconera un contratto triennale da 4 milioni di euro annui, bonus inclusi. La rottura con Lotito e la Lazio nasce proprio da problemi sullo stipendio: Felipe Anderson percepisce ad oggi un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno e aveva chiesto un aumento a 3,5 milioni. La società ha però fatto muro e così la Juventus ha anticipato tutti soddisfando le richieste dell'attaccante brasiliano.