Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: quattro ex in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 31ª di Serie A tra Juventus e Fiorentina. I padroni di casa scendono in campo con il 3-5-2 e l’attacco composto dai due grandi ex della serata, Chiesa e Vlahovic. Sulle corsie Cambiaso e Kostic, McKennie dirottato al centro. Risponde Italiano con buona parte dei migliori e altrettanti ex in campo dalla sua parte (Kayode e Mandragora) anche tenendo fuori Arthur. Riposa Beltran, sulla trequarti Barak.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Kouame; Belotti. All. Italiano.