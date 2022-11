Juventus, flop Vlahovic anche al Mondiale: non gioca e in estate può partire

Così il ct serbo Stojkovic ha esternato le proprie sensazioni sulla condizione di Dusan Vlahovic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, è un motivo di preoccupazione per noi".