Juventus, Frattesi per giugno: contatti avviati e lui ha aperto al trasferimento

Il nome di Davide Frattesi è in cima alla lista dello shopping della nuova dirigenza della Juventus per il mercato di giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come Scanavino e i suoi fedelissimi, d'accordo con Allegri, si stiano già muovendo per costruire la squadra del futuro. A gennaio la dirigenza ha gettato le basi per l'estate, prendendo contatti con il Sassuolo e con l'agente del giocatore Giuseppe Riso per capire la disponibilità del ragazzo, che ha aperto ad un trasferimento a Torino. La valutazione dei neroverdi si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.