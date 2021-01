Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Bernardeschi terzino sinistro

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Andrea Pirlo vara una formazione decisamente giovane: in campo dal 1’ ci sono Dragusin e Wesley, rispettivamente classe 2002 e 2000. Con loro, anche Manolo Portanova, che curiosamente nei giorni scorsi ha sostenuto le visite mediche per passare proprio al Genoa. Si rivede nell’undici titolare Bernardeschi, da terzino nella grafica ufficiale bianconera; solo panchina per CR7: in attacco torna Morata, con Kulusevski al suo fianco.

Davide Ballardini cambia diversi elementi rispetto al 2-0 rifilato al Bologna. In attacco c’è Scamacca, nel mirino dei bianconeri, al fianco di un ex come Pjaca. A centrocampo ecco Rovella, promesso sposo della Juve. Paleari tra i pali, in difesa si rivede Goldaniga.

Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Bernardeschi; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. Allenatore: Davide Ballardini.