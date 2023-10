Juventus, Giuntoli: "Scudetto? No, l'obiettivo è tornare in Champions"

Il dirigente bianconero ha risposto poi alle domande sugli obiettivi stagionali della squadra allenata da Allegri.

"L'aumento di capitale della Juventus potrà consentire di fare mercato a gennaio? In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione. E' prematuro parlare di gennaio, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso". Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici.

"Scudetto? Obiettivo per ora è tornare in Champions"

Il dirigente bianconero ha risposto poi alle domande sugli obiettivi stagionali della squadra allenata da Allegri: "Scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimettere il club dove merita. Andiamo per step" ha spiegato Giuntoli.

Giuntoli - premiato come detto all'interno del Salone d’onore del Coni - ha poi ringraziato i presenti per il premio come miglior manager della stagione 2022-23: "Per me è un onore ricevere questo premio con tanti campioni. Sono felice perché Scopigno rappresenta uno dei primi a credere nell'impossibile e ho convinto tutto quelli che erano con me che l'impossibile poteva succedere. Lo dedico ai tanti calciatori che ho avuto l'anno scorso, ma anche a quelli che ho avuto nella mia carriera e che mi hanno permesso di approdare alla Juve. Nel costruire una squadra bisogna mettere insieme anche tante teste e convincerle che l'obiettivo sia possibile".