Juventus, grana porte chiuse: senza lo Stadium perdite di 2-4mln a partita

Da tempo la Juventus sta lavorando a far tornare il pubblico negli stadi. Come spiega Sportmediaset infatti la questione delle porte chiuse fa perdere molto ai bianconeri dal punto di vista economico. Numeri alla mano, infatti, i bianconeri hanno perso complessivamente tra i 2 e i 4 milioni a partita da quando l'emergenza coronavirus ha imposto le gare a porte chiuse.

LE PERDITE - La questione è prioritaria per la Vecchia Signora perché incide in maniera importante sui ricavi societari. Tra abbonamenti, biglietteria e servizi aggiuntivi, in casa Juve ad esempio gli introiti dello Stadium incidono circa per il 15% sui ricavi operativi. Un "bottino" preziosissimo per continuare a far quadrare i conti, ma che in questo momento resta "congelato" in attesa del via libera del governo.