Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Vlahovic. Lasagna dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Hellas Verona, posticipo della 24ª giornata di Serie A. Prima Juventus da titolare per Dusan Vlahovic, centravanti serbo che prende il posto al centro dell'attacco, con Dybala e Morata ai suoi fianchi. A centrocampo esordio anche per Zakaria, mentre non c'è Bonucci. Hellas Verona in emergenza che gioca con Barak e Lasagna come attaccanti, mentre Tameze trova una maglia da titolare.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Hellas Verona (3-5-2) Montipo’; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Miguel Veloso, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna.