Juventus, Higuain blocca il mercato: non vuole rinunciare ai 7,5mln di ingaggio

In casa Juventus prosegue la trattativa per arrivare alla risoluzione di contratto di Gonzalo Higuain, a questo punto rimasta l'unica vera via d'uscita considerando l'assenza di alternative che possano evitare alla Juve una minusvalenza che può toccare i 18 milioni circa. Non tornerà al River Plate - sottolinea il Corriere dello Sport - lo ha detto chiaramente proprio in questi giorni. Non sembra avere altri club disposti a investire anche sul cartellino, in Europa come negli Stati Uniti o in altri mondi del calcio.

SI TRATTA LA BUONUSCITA - Così la Juve cerca di arrivare a un punto di incontro con il Pipita, difficile da raggiungere considerando come l'argentino appaia tutt'altro che disposto a rinunciare all'ingaggio da 7,5 milioni netti relativo all'ultimo anno di contratto, maggiorato per giunta dalla quota solo congelata all'interno dell'accordo sugli stipendi raggiunto agli inizi del lockdown. Si tratta, rallentando la scelta del suo erede.