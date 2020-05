Juventus, Higuain s'incatena fino a fine contratto. Papà Jorge: "Andrà via tra un anno e mezzo"

Mentre le voci di un addio di Gonzalo Higuain alla Juventus non smettono di farsi sentire, a mettere un freno ci ha pensato dall’Argentina, Jorge Higuain, padre del centravanti. In particolare in merito alla possibilità di un ritorno al River Plate. “Non è questo il momento giusto - ha detto a TNT Sports -. Gonzalo ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Juventus e lo rispetterà. Non mi piace parlarne di questa situazione perché si tratta di una fantasia. Il mercato in Europa è molto diverso da quello argentino ed un calciatore come Gonzalo no può tornare adesso al River".