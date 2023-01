Juventus, i convocati di Allegri: torna Di Maria, out il diffidato Bremer

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Udinese

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Udinese. Nel folto elenco manca Bremer che è diffidato e che dunque riposa in vista della gara di venerdì contro il Napoli. Rientra Di Maria out con la Cremonese per infortunio. Ecco l'elenco completo:

Szczesny

Pinsoglio

Perin

Danilo

Alex Sandro

Gatti

Rugani

Barbieri

Riccio

Locatelli

McKennie