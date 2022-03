Juventus, i soliti calcoli di Allegri: “Scudetto? Noi non possiamo arrivare a 84”

"Sicuramente una delle tre squadre davanti a noi ci potrà arrivare guardando anche i calendari".

Ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria di misura contro la Fiorentina, andata delle semifinali di Coppa Italia: "C'è da fare i complimenti alla Fiorentina, ha disputato una buona partita. E' stata una gara anche un po' bloccata: abbiamo difeso bene e ci sono stati errori tecnici dei nostri avversari in attacco. Nell'ultimo passaggio abbiamo commesso qualche errore, con Cuadrado potevamo segnare prima ma vincere a Firenze non era facile anche perché mancavano tanti giocatori. Abbiamo dato un grande segnale di maturità: stasera tutti bravi, ma Danilo ha dato l'esempio: è un giocatore straordinario e di un livello altissimo".

La Juve non è in corsa per lo Scudetto, è sempre convinto? "Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84-85 punti. Sicuramente una delle tre squadre davanti a noi ci potrà arrivare guardando anche i calendari".