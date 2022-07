Juventus, Tuttosport insiste: valutazioni su Mertens, ma è legato al Napoli

Dries Mertens è un’opportunità di mercato che merita approfondite valutazioni, scrive anche oggi il quotidiano torinese Tuttosport in merito all'attaccante

Dries Mertens è un’opportunità di mercato che merita approfondite valutazioni, scrive anche oggi il quotidiano torinese Tuttosport in merito all'attaccante di scorta che cerca la Juventus: "Sotto il profilo squisitamente tecnico è un elemento funzionale (punta esterna ma anche centravanti atipico), ha esperienza da vendere e il cartellino non costa. Gli aspetti che indeboliscono l’operazione possibile sono di altra natura: l’età di Mertens, 35 anni, è in controtendenza con la politica bianconera che spinge verso affari di prospettiva (con eccellenti eccezioni come Di Maria) e il legame indissolubile con Napoli rende il tutto più complesso".