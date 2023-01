Juventus, il commento dei legali: "Palese ingiustizia". Il club è pronto al ricorso

Arrivano i primi commenti della Juventus alla decisione della Corte Federale d'Appello

Arrivano i primi commenti della Juventus alla decisione della Corte Federale d'Appello, che ha punito in maniera durissima la società bianconera nell'ambito del caso plusvalenze. Il club si affida, in particolare, a una nota ufficiale dei suoi legali, gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa: "L’odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato.