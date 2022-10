Juventus, il danno oltre la beffa: si è infortunato Vlahovic, le ultime

L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic è uscito prima della fine della gara contro il Benfica per un fastidio agli adduttori

L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic è uscito prima della fine della gara contro il Benfica per un fastidio agli adduttori. Probabili controlli nel corso delle prossime ore per l'attaccante, per valutare un possibile infortunio. A riportarlo è Sky Sport.