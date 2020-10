Juventus, il report dell'allenamento: lavoro col pallone sul possesso

La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha fornito i dettagli della seduta odierna svolta in vista del match contro il Napoli in programma per domenica sera: "La Juve continua a lavorare al Training Center. Terzo allenamento della settimana alla Continassa per il gruppo bianconero sempre agli ordini di Coach Pirlo.Il lavoro di oggi, che ancora una volta si è svolto al mattino, è stato incentrato sul pallone: i giocatori hanno infatti fissato la loro attenzione sui possessi palla, per poi passare a partite “a tema” e concludere con l’ormai consueta partitella tutti insieme. Domani si torna in campo nuovamente per una sessione mattutina", si legge su Juventus.com.