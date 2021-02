Juventus in piena emergenza: Morata out e Dybala va a Barcellona per un consulto

Continua l’emergenza in casa Juve: Dybala oggi è volato a Barcellona per un consulto col prof. Cugat. L'argentino ha ancora fastidio al ginocchio dopo l'infortunio al collaterale di più di un mese fa. Contro il Verona Pirlo non potrà contare su Morata, e quindi ancora straordinari per Ronaldo che non riposerà e sarà affiancato da Kulusevski. Lo spagnolo non si è allenato e sta proseguendo il suo recupero dall’infezione virale. Lo riporta Il Messaggero.