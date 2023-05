Juventus, incredibile Pogba: al ritorno da titolare esce in lacrime per infortunio

Incredibile Paul Pogba, altro infortunio per il centrocampista della Juventus.

Incredibile Paul Pogba, altro infortunio per il centrocampista della Juventus. A metà primo tempo della partita con la Cremonese, dopo un'azione in cui è andato al cross, si è fermato e accasciato, chiedendo il cambio. Fuori in lacrime il francese, tra gli applausi dei suoi tifosi, si tratta di un problema muscolare al quadricipite femorale sinistro.